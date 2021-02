Mi vacuna: ¿Sin Internet? Adultos mayores podrán hacer su registro por teléfono

Ciudad de México.- Durante la conferencia vespertina del 6 de febrero, la directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles, Gabriela del Carmen Nucamendi Cervantes, informó que los adultos mayores podrán registrarse vía telefónica para recibir la vacuna contra el Covid-19.

El registro se podrá hacer a través de un call center que entrará en funciones desde este lunes 8 de febrero para poder ayudar a aquellas personas que no tengan Internet, se encuentren en zonas rurales o presenten problemas para hacer el trámite en línea.

No todos los mexicanos cuentan con internet, más allá del sistema que actualmente tenemos activo para hacer el registro de la población, se va a activar en un momento dado un call center, en donde ya hay un trato persona a persona, donde estos casos si tienen duplicación de la CURP, no tienen internet o incluso si la persona se requiere alguna traducción. Va a estar abierto para estas excepciones que no puedan acceder al registro en línea’’, comentó Cervantes.