¡Giro de acontecimientos! Esteroides reducirían la mortalidad en pacientes de Covid-19

Ciudad de México.- Científicos mexicanos elaboraron el piloto de un estudio, el cual logró determinar que el uso de esteroides en dosis bajas logra disminuir la mortalidad en pacientes graves de Covid-19.

Dicha investigación fue publicado en la Facultad de Ciencias de la UNAM y en la Journal of Internal Medicine. Contó con la participación del médico internista José Luis Gálvez-Romero, el doctor matemático Oscar Palmeros Rojas y el investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas, Sigifredo Pedraza Sánchez.

El estudio titulado, Cyclosporine a plus low-doses steroid treatmente in Covid-19 improves clinical outcomes in patiets with moderate to severe disease. A pilot study, reveló que el uso de sustancias como ciclosporina, prednisona y perdnisolona, logran beneficiar notablemente a aquellos que padezcan síntomas graves de coronavirus.

De acuerdo con datos de Sigifredo Pedraza, una vez que el cuerpo entra en estado de hiperinflamación (la forma en que el sistema inmune busca contener la infección) es posible utilizar esteroides en leves cantidades combinadas con CSA para lograr disminuir los síntomas graves e incluso la posibilidad de muerte.

Fuente: El Universal, Pixabay