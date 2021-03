Eva Duarte: la mejor vidente de Aguascalientes la tarotista de moda en México

Ciudad de México.- Son pocos los privilegiados que cuentan con esta habilidad, Eva Duarte es una de ellas. Desde pequeña se anticipaba a los hechos. Con el tiempo, entendió que era una herramienta que debía aprovechar para poder ayudar a otros.

Es la cuarta generación de una familia vidente. Y si bien no es amante de este don heredado, aprendió a vivir con él. Hoy comprende que el futuro puede cambiarse, no es estático, y que sus visiones son un aviso de lo que será si no se genera ningún cambio.

Sabe que su característica es un poco difícil de creer. Para convencer, solo puede ponerla en práctica y demostrar que no es una charlatana más. Anímate a contactar a Eva Duarte Vidente, y cambia el rumbo de tu vida. Puedes llamarla o contactarla por WhatsApp al 00525595968461.

Eva Duarte, una vidente sin gabinete

Eva trabaja sola, directo con el cliente, en una charla privada, personal y a corazón abierto. Su misión es advertirles a las personas sobre qué pasará si su vida sigue el rumbo que hoy lleva. La información es poder, ella facilita ese poder de cambiar, si se desea.

Sus predicciones no están marcadas a fuego en el destino, pueden cambiarse. Cada uno es dueño de su futuro. Pero, son visiones que son reales y exactas. Entiende esto como una responsabilidad, por eso prefiere no lidiar con intermediarios.

Tampoco utiliza cartas, ni ningún otro objeto que la ayude a “predecir” el futuro. Es ella con su sexto sentido, desde su casa y directo con cada cliente. No necesita preguntar nada, no busca sacar información. Para ella esta información fluye.

Si no son datos agradables, no se los guardará. Esa información le pertenece al cliente. Si está en ese momento con ella, es su derecho saber para poder hacer lo que tenga que hacer.

El don de mediar

Eva no es solo vidente, también es médium de nacimiento. Puede conectarse con personas que ya no están en el plano físico.

Esta habilidad, desgasta a Eva mucho más de lo que le gustaría. La conexión la lleva a exponerse a más de un malestar físico. Se convierte en un canal que explota de emociones. Por un lado, de la persona que no está y por el otro de quién se quedó, con todo lo que esto significa.

Pero lo más particular es que es una acción que no puede llevar adelante cuando ella quiera, sino cuando los “canales” de comunicación entre un plano y otro, se conectan. A veces funciona, otras no, pero no es ella quien decide el momento.

Por eso, estas sesiones no tienen tiempo definido. Llevan lo que necesiten las partes para comunicarse y entenderse. No recibe dinero por ellas, entiende que no es una predicción, es un nexo entre dos personas que se aman y que no pueden estar más juntas. No puede cobrar por eso.

Una médium y vidente real

30 años avalan su trabajo. Las recomendaciones y testimonios de sus clientes dejan entrever su seriedad y confiabilidad. Hoy, está catalogada como la mejor vidente de España, y cruzó el océano para traer su don a nuestro querido México.

Sus consultas son privadas, nada de lo que se hablará en la sesión, saldrá de allí. La seriedad del tema lo amerita. Prioriza el anonimato y el cuidado tanto del cliente como de ella misma y su familia. Por eso, nunca la habrás visto en televisión ni en el mundo mediático.

Sabe que su don es especial y muy pocas personas lo tienen. Si hay una urgencia y ella no puede atenderla, lo conectará con alguien de confianza que pueda ayudare y que sepa que posee el mismo don.

Leer las cartas es algo que puede aprenderse, pero ser vidente y médium es algo con lo que se nace. No caigas en falsas promesas, Eva duarte es confiable y real. Ponte en sus manos y toma las riendas de tu futuro.