¿Medicamentos similares o genéricos? Descubre cuál es la mejor opción para tu salud

Ciudad de México.- Durante mucho tiempo, la población consideraba que tanto las medicinas genéricas como las similares eran sinónimos, lo cierto es que no es que no es así, existen algunas diferencias que las caracterizan, además una es mejor que la otra.

Por un lado los genéricos son medicamentos que sustituyen a los originales, sin embargo tienen un comportamiento exactamente igual, pero no solo es eso, también actúan de la misma manera en tiempo de acción y eficacia, lo que le garantiza al consumidor la misma calidad.

Podría interesarte: Covid-19: Estas son las 5 cosas que debes saber sobre la vacuna de Johnson & Johnson

Mientras que los similares no son iguales a los originales y solo cumplen con tener el principio activo, además de una cantidad adecuada para el consumidor, algo que podría variar en cuestión de tiempo de acción. De acuerdo con datos de UNO TV, la medicina conocida como similar no tiene pruebas bioequivalentes y de biodisponibilidad, esto significa que no garantizan la eficacia del producto.

Quizás te interese: ¡Increíble hallazgo! Científicos desarrollan una innovadora vacuna contra el Covid-19

Puedes identificar un medicamento genérico de uno similar con tan solo mirar el empaque, lograrás ver un símbolo con las letras GI, lo que significa 'genérico intercambiable', además solo leerás el nombre del principio activo, al contrario de aquellos que llevan inscrito su propio nombre.

Fuentes: Uno TV, Profeco