Luna nueva en Piscis: Este sencillo ritual te ayudará a cerrar ciclos de una vez por todas

Ciudad de México.- La noche de este viernes 12 de febrero en México se tendrá una Luna Nueva en Piscis que terminará de perfeccionarse el sábado 13 de febrero en la madrugada. Este signo zodiacal es característico por ser muy emotivo e introspectivo, por lo que esta fase lunar será perfecta para hacer un ritual sentimental.

El que se recomienda hacer con esta energía es uno muy efectivo para cerrar ciclos, ya sea con una pareja, un trabajo o alguna experiencia que esté muy presente pero que ya no aporte más. Si te interesa, aquí verás el paso a paso.

Cabe destacar que la magia requiere práctica y al mismo tiempo mucha fe, de lo contrario los rituales no funcionan al 100 por ciento. Si estás convencida de realizar este, toma nota de lo que necesitas:

Una vez que tengas todo, tendrás que tomarte un respiro e iniciar el ritual.

Me perdono, me amo, me libero ahora y para siempre. Gracias, gracias, gracias. Hecho está".