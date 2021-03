¿Temes que la cafeína no te deje dormir? Descubre si eres sensible a esta sustancia

Estas señales te ayudarán a saber si eres o no sensible a la cafeína. Foto: Pixabay

Ciudad de México.- Es posible que al rededor del mundo existan personas que eviten consumir café por temor a que la cafeína tenga efecto en ellos con sus curiosas reacciones como la hiperactividad, insomnio, nerviosismo e incluso paranoia.

De acuerdo con datos de la FDA, los adultos sanos pueden llegar a ingerir hasta 400 mg de café al día, sin la necesidad de presentar alguna reacción que resulte peligrosa para su salud, pero esta regla no aplica para todos, ya que hay quienes son más sensibles a la cafeína que otros, pero ¿cómo saberlo?

El efecto que tiene esta sustancia en las personas depende de qué tan rápido logran asimilarla, si una persona es de baja estatura su tolerancia hacia la cafeína sería mucho menor a diferencia de alguien más alto.

Por otro lado, la gente que consume café con cafeína de forma regular logra obtener mayor resistencia a la misma, lo que significa que requerirán de mayores dosis para lograr la sensación de estimulación matutina que muchos buscan cuando consumen esta bebida.

Con esta información lograrás determinar si eres apto o no para consumir cafeína, recuerda si eres alguien bajito y casi no no tomas café, será mejor que lo evites y busques otras opciones.

Fuentes: La Revista del Consumidor, Pixabay