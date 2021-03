Información verificada: Científicos descartan que vacunas contra Covid-19 causen cáncer

Ciudad de México.- Las vacunas que se han creado para combatir el Covid-19 no solo representan esperanza para el mundo, sino también miedo para mucha gente, al grado de que han comenzado circular varias fake news sobre que estas causan enfermedades.

La más sonada, recientemente, es que las vacunas contra el coronavirus puede causar cáncer en quienes la reciben. Ante esto, expertos en medicina responden que es falso y que estos fármacos no producen ese mal.

Esta falsa información comenzó a tomar más fuerza debido a que hasta el día lunes 15 de marzo, más de 10 países habían suspendido la aplicación de vacunas de la farmacéutica AstraZeneca por posibles efectos secundarios. No obstante, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya mencionó que no son peligrosas para el ser humano e incluso, ha pedido que no se detenga su administración.

Pese a lo anterior, los grupos antivacunas han mencionado que estas causan cáncer y que deben dejar se aplicarse.

Si bien en los laboratorios cuando se hacen vacunas se utilizan líneas celulares cancerígenas, es decir, que pueden dividirse de forma ilimitada, es prácticamente imposible que generen tumores o cáncer, debido a que esto no se contagia.

Asimismo, las cantidades que se usan son tan pocas y su estado es tan pequeño que es muy difícil que se genere un tumor.

Finalmente, científicos de la farmacéutica Janssen han mencionado que el ser humano lleva décadas utilizando vacunas que poseen células tumorales y que hasta ahora no se han reportado incidentes relacionados. Los ejemplos más famosos son las vacunas contra el sarampión.

Recuerda no caer en noticias falsas y siempre consultar las fuentes de las noticias que te llegan. Hasta ahora, las vacunas contra el coronavirus no representan un peligro para los humanos.

Fuente: The Conversation