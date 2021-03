Cierra con broche de oro todas tus comidas con este delicioso flan de café

Ciudad de México.- El flan es un postre muy tradicional, el cual se ha ganado su popularidad gracias a su textura e inmensidad de sabores, como esta deliciosa versión de café, el cual te sorprenderá por su gran intensidad.

Esta receta no solo le dará a tu postre el rico aroma del café, sino que también retará a tus habilidades culinarias, pues no se prepara en horno, no contiene huevos y además solo tardarás 20 minutos en tenerlo listo.

Necesitas:

500 ml nata para montar.

500 ml leche entera.

Una taza de café.

Dos tazas de azúcar.

20 gramos gelatina.

Un vaso de agua.

Paso a paso:

1. Para el caramelo, coloca en una olla media taza de azúcar, el agua y revuelve hasta que comience a tener un color café.

2. Hidrata la gelatina con un poco de agua.

3. En otra olla vierte la leche, el resto del azúcar y espera a que hierva.

4. Separa del fuego y añade la gelatina.

5. Añade el café, la nata y bate hasta que obtengas una mezcla homogénea.

6. Sirve el caramelo en un recipiente, después vierte la mezcla de café y llévalo al refrigerados por cinco horas.

7. Desmóldalo y sirve.

Fuente: Gastrolab