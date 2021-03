Comienza a comprender tus emociones con ayuda de estas frases motivadoras

Ciudad de México.- Hay situaciones o personas que hacen que las emociones se conviertan en todo un trabalenguas, por lo que es difícil comprenderlas y saber qué es lo que ocurriendo en realidad.

Sin embargo, no confundirlos es importante, no solo para conocerse a sí mismo, sino que también para tomar decisiones en los momentos más importantes de la vida, pues, aunque no lo parezca las emociones juegan un papel protagonista en estos casos.

Es por eso que, si te encuentras en un momento confuso de tu vida, estas frases motivadoras te ayudarán a comprender tus emociones.

''Los sentimientos positivos vienen de ser honesto con uno mismo, de la aceptación de tu personalidad y características'' ''Quienes no saben llorar con todo el corazón, tampoco saben reír'' ''Solo se ve bien con el corazón, pues lo esencial es invisible a los ojos'' ''Cuando vives y exploras el amar al ciento por ciento, no existen zonas desconocidas y, por lo tanto, no existe el miedo'' ''La mayor felicidad consiste en transformar los sentimientos en acción'' ''Puedes sentirte frustrado si fracasas, pero te sentirás inútil si no lo intentas'' ''No hay instinto como el instinto del corazón'' ''Si podemos reírnos de nosotros mismos, podremos sacar ventaja de la vergüenza'' ''Los sentimientos no pueden ser ignorados, no importa cuán injustos o ingratos nos parezcan'' ''No olvidemos que las pequeñas emociones son los grandes capitanes de nuestras vidas y las obedecemos sin darnos cuenta'' ''Cuando la consciencia es llevada a la emoción, el poder es llevado a tu vida''

Estas sencillas frases pueden ser la clave para que comiences a comprender tus emociones, en lugar de ignóralos; es importante reír, llorar, amar, ya que son la uncía forma en la que puedes sentirte más humano que nunca.

Puedes llevarlas en un tatuaje, escritas sobre un lugar en el que puedas verlas a diario o ponerlas en una libreta para recurrir a ellas cuando te sea necesario.

Fuente: Psicología y mente