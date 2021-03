¡Si se puede! Logra balancear el ejercicio y la alimentación para tener vida saludable

Atlanta, Estados Unidos.- Un error común que cometen muchas personas es hacer ejercicio esperando perder kilos, algo que en teoría no está mal, el problema llega cuando continúan comiendo de la misma manera con alimentos y bebidas azucaradas o con alto contenido de grasas.

El dicho: 'Yo me mato haciendo ejercicio para poder comer lo que quiera', no es del todo cierto para gran la gran mayoría de la población, porque a varios de ellos no les funciona está táctica, al contrario. De acuerdo con datos del Centro de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos o por sus siglas en inglés (CDC) llevar una vida saludable siempre requerirá el trabajo en conjunto de actividad física y una buena alimentación.

Un consejo que razonable que brinda la organización de salud es que si durante varios meses has estado haciendo ejercicio y alimentándote de forma saludable y notas que no estás bajando de peso, puede ser que las calorías que estás comiendo estén desequilibradas conforme a tu actividad física.

La solución a este problema es o disminuir las calorías aún más o hacer más ejercicio para lograr quemarlas, claro que esto debe hacerse con la ayuda de un profesional que pueda guiarte.

La clave está en no desesperarte y abandonar tu régimen alimenticio, para ello necesitas apoyarte de la mano de algún profesional de la salud, puedes acudir a tu centro de salud donde un nutriólogo podría tomar tu caso de forma gratuita, como en el IMSS.

Fuentes: CDC, Pixabay