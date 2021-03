¡Abraza a la primavera! Lleva a las flores en hermosos accesorios; descubre cómo hacerlo

Ciudad de México.- Las flores se han convertido en símbolo de la primavera, por ello es una buena idea llevarlas como hermosos accesorios, ya sea en tu cabello o como complemento para tu 'outfit'.

Una de las formas más fáciles y vistosas es usarlas como prendedores en tus peinados favoritos, también se ven maravillosas como diademas o incluso en forma de peinetas.

Podría interesarte: ¡Peinado de primavera! Descubre cómo llevar prendedores de flores en el pelo

Créditos: Pinterest

Otra buena opción para llevarlas es en forma de joyería, en unos aretes discretos o una hermosa pulsera, recuerda que tu 'outfit' debe combinar con el color de las mismas, para que no desentonen demasiado.

Una tercera opción sería llevarlas en tu mismo 'outfit' en el estampado de tu vestido o como la hebilla de tu cinturón, estos últimos tenían unos diseños bastante vistosos en el año 2013, varios de ellos con forma de girasoles.

Quizás te interese: Mantén la belleza de las flores en tu hogar por mucho más tiempo al seguir estos consejos

Créditos: Pinterest

El límite siempre estará en tu imaginación, no olvides lograr un equilibrio, de lo contrario saturarás tu 'look' y esto es algo que definitivamente no quieres.

Fuentes: Pinterest