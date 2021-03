'The Last of Us 2' lidera con 13 nominaciones en los premios BAFTA 2021

El videojuego The Last of Us II lidera con 13 nominaciones en los BAFTA 2021. Foto: Internet

Ciudad de México.- La Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA) ha revelado la lista de videojuegos que han sido nominados a los premios 2021, y que, al igual que el año anterior, volverá a ser retransmitida en formato digital el 25 de marzo.

La obra de Naughty Dog bate el récord histórico al recibir un total de 13 nominaciones, la cantidad más grande que se ha visto hasta ahora para un solo título desde su inicio en 2004. Anteriormente el récord se encontraba en las 11 nominaciones de Control y Death Stranding, mientras que en este 2021 The Last of Us 2 eleva la marca.

Antes de revelar todos los nominados a los premios BAFTA de 2021, hay que recordar que el evento se celebrará el 25 de marzo en una retransmisión online de 90 minutos de duración. Asimismo, mientras que las votaciones para la mayoría de premios se realizan de forma interna a través de la Academia, en cuanto al juego del año este premio está abierto para el público general y se encuentra ya activo. Si te interesa votar ingresa a este enlace.

The Last of Us 2 aspira a llevarse un galardón como la de mejor banda sonora, mejor diseño o animación, así como, en convertirse en el mejor juego del año, que compite junto con Ghost of Tsushima que tiene diez nominaciones, Hades, Half-Life: Alyx y Marvel’s Spider-Man: Miles Morales que cuenta con siete.

