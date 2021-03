¿Tu perro ladra por las noches? Identifica las causas de este problema y dale solución

Ciudad de México.- Si tienes un perro puede que no sea muy extraño que durante la noche ladre mucho más que en el día, esto en ocasiones representa un problema, pues no solo es molesto para ti, sino que también para tus vecinos, y debes de saber que este comportamiento no es normal y mucho menos saludable.

El ladrido de un perro es una forma de comunicación, pero cuando sucede por la noche y de forma recurrente es una clara señal de que algo anda mal y las causas pueden ser muy diferentes de acuerdo a su edad.

Cachorro

Un perro en sus primeros meses de vida pues ladra o llora toda la noche puede ser en ocasiones algo normal, pero cuando es constante significa que siente miedo, angustia e intenta llamar la atención para que alguien se acerque a darle compañía y consolarlo.

Perros adultos

El ladrido nocturno puede significar que necesita compañía o también está intentado indicarte que esta aburrido, lo cual sucede porque durante el día no recibe los suficientes estímulos o que no se ejercita lo necesario.

Si la raza de perro de tu mascota se caracteriza por tener un instinto protector, el ladrido puede ocurrir porque está detectando algún peligro o la cercanía de un intruso.

Perros de edad avanzada

Lamentablemente lo ladridos de un perro en la etapa de la vejez puede ser la consecuencia de alguna molestia causada por una enfermedad como, la artritis, el Alzheimer, padecimientos del corazón o de la columna.

Sea cual sea la edad de tu perro, puedes darle solución a sus ladridos, dejándolo dormir contigo, con suficientes actividades durante el día y con visitas recurrentes al veterinario para revisar su salud.

