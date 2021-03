¡Ya viene Semana Santa! Luce despampanante con estos trajes baño para mujeres 'curvy'

Ciudad de México.- Las vacaciones de Semana Santa se encuentran a la vuelta de la esquina, por lo que sería una idea estupenda comenzar a pensar en qué tipo de traje de baño usarás para la ocasión.

Si bien, en este año no se podrán realizar muchas actividades, debido a la pandemia, siempre puedes improvisar con una silla reclinable, una sombra, una mesa y una deliciosa piña colada en la comodidad del patio de tu casa, así no tendrás que perderte la oportunidad de sacar a pasear tu hermoso 'outfit' de playa. Estas opciones son ideales para las mujeres curvy, así que no dejes de tomar nota.

1. Traje de baño de 2 piezas

Créditos: Pinterest

Las vacaciones de Semana Santa son una oportunidad excelente para quitarse un poco de ropa de encima y sacar a relucir tu hermoso cuerpo. Una idea fenomenal para esto es usar trajes de baño de 2 piezas, como este increíble diseño de animal print.

2. Cadera alta

Créditos: Pinterest

Este traje de baño continúa siendo de 2 piezas, sin embargo tiene la diferencia de que la cadera esta un poco más alta, algo que le viene bien a las chicas de estilo práctico y cómodo.

3. Traje de baño de una sola pieza

Créditos: Pinterest

Esta es una opción ideal para las mujeres que detestan las complicaciones, solo tienes que ponerte una sola prenda y se acabo, la mejor parte es que este tipo de trajes de baño tienen una gran variedad de diseños, lo que significa que podrás encontrar al indicado para ti.

Ahora que conoces estas opciones ¿ya te has decidido por algún traje de baño en específico?

