¿Son malos para tus pies? Esto es lo que piensan los podólogos sobre los populares Crocs

Ciudad de México.- Uno de los zapatos más populares de los últimos tiempos son los Crocs, los cuales han sido catalogados por más de una persona como los más cómodos gracias al tipo de material con el que son usados, sin embargo, expertos podólogos piensan que pueden dañar la salud de los pies.

De acuerdo con el Illinois Bone and Joint Institute, este tipo de calzado no es adecuado para llevarse a puesto todo el día ya que a pesar de que proporciona un buen apoyo para el puente del pie, no sostiene adecuadamente al talón.

Te puede interesar: ¡Son el calzado de la pandemia! Los crocs aumentan sus ventas hasta en un 53%

Si esta zona del pie no bien sujetada, se suelen apretar los dedos para compensar la falta de tensión, lo que puede provocar problemas como la tenditis, deformidades en los dedos, callos y durezas.

Para los expertos, el uso de los Crocs debe limitarse a no más de ocho horas, pues al exceder en tiempo, los pies comienzan a presentar dolores, lo que con el uso regular puede llegar a provocar edemas.

Te puede interesar: ¿Qué dicen tus pies de tu salud? Podóloga advierte sobre estos posibles riesgos

Este tipo de zapato esta diseñado para ir a playas o a piscinas, más no para realizar caminatas largas, según podólogos de este instituto, los cuales aseguran que la mayor parte de los pacientes tienen en común el uso de este tipo de zapatos.

Fuente: Huffington Post