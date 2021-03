Lamentable: Madres pueden transmitir cáncer a sus bebés durante el embarazo

Ciudad de México.- No es ningún secreto que en algunas ocasiones los bebés pueden nacer con enfermedades las cuales fueron transmitidas durante el embarazo, sin embargo, recientemente se descubrió que el cáncer es uno más de estos padecimientos.

Un reporte publicado por el The New England Journal of Medicine, asegura que se detectaron dos casos de cáncer de pulmón pediátrico el cual fue el resultado de la transmisión de madre a infante.

Por otra parte, la Canadian Cancer Society, destaca que los efectos de cáncer en bebés no son muy conocidos, pero entre los tipos más comunes que pueden heredarse son: leucemia, linfoma, cáncer de pulmón y melanoma maligno.

Los expertos aseguran que la única forma en la que esta enfermedad puede transmitirse durante el embarazo es a través de la placenta hemocorial, la cual permite el tráfico de las células cancerosas de la madre al bebé.

Cuando se le proporciona a las células cancerosas una ruta para la transferencia, estas puede reubicarse, adaptarse al desafío inmunológico y diseminarse en un nuevo individuo huésped'', advierten los especialistas.

A pesar de esto, también explican que se puede evitar la transmisión, si se administra quimioterapia después del primer trimestre del embarazo, ya que hacerlo antes puede tener efectos colaterales en el bebé, como malformaciones o un aborto espontáneo.

Fuente: The New England Journal of Medicine