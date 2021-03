Los beneficios del tequila te darán asombrosos motivos para brindar por tu salud

Ciudad de México.- El tequila es una de las bebidas más emblemáticas de México, pero eso no es solo por su rico sabor, sino que también tiene mucho que ver por la gran cantidad de beneficios que tiene para la salud.

Aunque no lo parezca, esta bebida con unos cuantos grados de alcohol, no solo es fundamental para las fiestas, sino que también puede convertirse en el protagonista de una vida saludable.

No daña el hígado

A pesar de sus efectos embriagantes, el tequila no se absorbe como el resto de los alcoholes, ya que no tiene azúcar, por lo que no somete al hígado a esfuerzos mayores.

Fortalece las defensas

Gracias a su gran cantidad de antioxidantes, esta bebida ayuda a que las defensas se mantengan fuertes para combatir enfermedades.

Ayuda a la salud digestiva

El agave fermentado es una gran fibra, por lo que contribuye a tener un metabolismo mucho más rápido, pero además funciona como un alimento para las bacterias buenas del intestino.

Reduce el dolor

Sus propiedades antinflamatorias son de gran ayuda para aliviar el dolor provocado por alguna inflamación.

Ayuda a dormir

Su consumo tiene efectos relajantes que ayudan a combatir el insomnio.

Es importante recalcar que sus beneficios son obtenidos con el consumo moderado y sin aditamentos como refrescos o algún otro tipo de bebidas azucaradas.

