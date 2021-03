Por esta razón no debes tomar anticoagulantes antes de la vacuna de AstraZeneca

Ciudad de México.- Hace tan solo unos días se hizo un total revuelo por la suspensión de la aplicación de la vacuna de AstraZeneca en varios países del mundo, por lo cual se comenzó a especular que tomar anticoagulantes antes de recibir la inyección sería la respuesta definitiva a los episodios de trombosis identificados.

Sin embargo, el Francisco Moreno Sánchez, responsable del programa Covid-19 en el Centro Médico ABC Observatorio, aseguró que automedicarse con este tipo de compuestos no es necesario.

Yo creo que es más riesgoso empezar a tomar anticoagulantes para una vacuna que la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Europea de Medicamentos han dicho que no hay relación con trombosis'', aseguró el especialista.

Además, destacó que, el tomar anticoagulantes, podría tener efectos colaterales, que son mucho más agresivos que una trombosis, pues aumenta la posibilidad de tener hemorragias en el tubo digestivo o incluso la muerte ya que también incrementa el riesgo de tener una hemorragia cerebral.

No vale la pena automedicarse, no vale la pena usar medicamentos preventivos para algo que no está demostrado que ocurre'', aseguró.