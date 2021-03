Recuerda tu valentía gracias estos tatuajes para mujeres con frases motivadoras

Ciudad de México.- A veces la vida tiene momentos muy complicados los cuales es posible que hagan que tus días tengan un antes, pero también un después, y sin importar como es que se hayan solucionado las cosas es importante recordar que se fue valiente en aquella época.

Para rendir homenaje a tu fortaleza, una buena idea es llevar una frase motivadora en la piel, la cual llevarás pos siempre y por lo tanto te servirá como un recordatorio de que hasta en las peores circunstancias sabes mantenerte de pie.

Cáete siete veces, levántate ocho

No importa que tan fuerte sea el golpe, siempre encuentra una forma de levantarte

Carpe diem

Esta frase en latín te ayuda a impulsarte a dar lo mejor de ti, incluso cuando las cosas parecen ir mal.

Stay Strong

Sin importar que suceda debes mantenerte fuerte en todo momento.

Siempre hay un modo

La frase If there’s a will, there’s a way, te ayudará a saber que siempre hay un camino para cumplir tus objetivos.

Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma

Sin importar lo que digan los demás, esta frase te hará saber que tú eres el único dueño de lo que sucede en tu vida.

Recuerda que sin importar la frase motivadora que elijas, es importante que tengan un significado poderoso para ti, pues estará en tu piel incluso después de la muerte

Fuente: Psiclogia y mente