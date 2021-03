¿Estás embarazada? Estos datos del consumo de alcohol en periodo de gestación te interesan

Ciudad de México.- Ya sea el IMSS, la OMS o la CDC, advierten constantemente sobre los riesgos que podría traer a un bebé que su madre consuma bebidas alcohólicas durante el embarazo.

Sin embargo, también existen otros medios, que aunque son de entretenimiento, llegan a exponer a mujeres embarazadas consumiendo bebidas alcohólicas, aunque de manera moderada, como el caso de la serie How I Met Your Mother, donde el personaje de 'Lily' se escapa para tomar un caballito de tequila con la aprobación de su ginecóloga, sin embargo, esto no es absolutamente recomendable.

Descubre algunos datos que la CDC ha publicado en su sitio, los cuales buscan romper algunos mitos que la sociedad tiene con respecto al embarazo y a las bebidas alcohólicas.

Consumir alcohol durante el embarazo podría provocar defectos de nacimiento y discapacidades en el bebé.

y discapacidades en el bebé. Realmente no existe una cantidad de alcohol adecuada para una mujer embarazada, por lo que es mejor evitar completamente esta bebida para disminuir el riesgo de que el bebé tenga algún problema durante la gestación.

No existe un momento del embarazo dónde sea menos riesgoso consumir alcohol. De hecho la CDC advierte que tomar bebidas de esta categoría en cualquier etapa puede traerle daños considerables al bebé.

En caso de que estés embarazada, será mejor que omitas las bebidas alcohólicas durante el periodo de gestación y lactancia de esta manera estarás evitando que tu bebé padezca algún daño innecesario.

Fuentes: CDC, Pixabay