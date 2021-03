Trastornos del sueño: El nuevo mal de los mexicanos, según el IMSS; así puedes solucionarlos

Ciudad de México.-Según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el nuevo mal de los mexicanos, después de la pandemia causada por el Covid-19, son los trastornos del sueño; conoce cómo puedes solucionarlos.

A grandes rasgos, los trastornos del sueño son alteraciones del mismo en calidad y cantidad, es decir, cambios abruptos a la hora de dormir; según el IMSS, se presentan en el 10 por ciento de los adultos y en el 25 por ciento de los menores de edad.

Aunque no lo creas, estas afectaciones en tu sueño puede causar problemas importantes en el desempeño escolar, laboral y social de quienes la padecen.

Si tú eres de las personas que lo padecen debes saber que existen soluciones que pueden servirte para regular tu sueño y mejorar significativamente tu calidad de vida. Los consejos que recomiendan los expertos son los siguientes:

Adquirir buenos hábitos de vida

Aunque no lo creas, los buenos hábitos como alimentarse sanamente, tomar agua, hacer ejercicio y demás son clave para dormir bien. Analiza si en tu vida los tienes, si no es así, no esperes más y agrégalos.

Terapia

Muchas veces, los trastornos del sueño se presentan por ansiedad u otros malestares psicoemocionales, por lo que la atención cognitiva conductual o las técnicas de relajación pueden ayudar a mejorar la calidad del sueño.

Alejarse de las pantallas

Estar mucho tiempo frente a la computadora, celular o televisión también puede afectar el sueño, por lo que es recomendable que se dejen las pantallas una hora antes de dormir, para que el cuerpo se relaje. ¡Inténtalo y verás la gran diferencia!

Acudir al médico

Por último, si ya intentaste lo anterior y sientes que tu condición no mejora, es clave que visites a un médico para ver qué se puede hacer; quizá se trate de un problema hormonal que requiera de atención especial.

¡No dejes pasar más tiempo! Cuida tu salud siempre.

Fuente: ABC Noticias