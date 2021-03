¡Grandes noticias! Vacunas contra el Covid-19 brindan protección a mujeres embarazadas

Massachusetts, Estados Unidos.- Un estudio realizado por el Hospital General de Massachusetts, Harvard, Instituto Ragon de MGH y el Hospital Brigham and Women's, detectó que las vacunas de Pfizer-BioNTech y Moderna, son eficientes al momento de proteger a mujeres embarazadas, lactantes y además los anticuerpos en las madres lograrían ser trasmitidos a los bebés.

Esta investigación fue publicada en el American Journal of Obstetrics and Gynecology, en él se investigaron a cerca de 131 mujeres que ya habían recibido las vacunas anteriormente nombradas, de ellas 84 estaban embarazadas, 31 en estado de lactancia y 16 no se encontraban no estaban en estado.

Las muestras fueron estudiadas entre las fechas del 17 de diciembre del 2020 hasta el 2 de marzo de este año. Los resultados emocionaron grandemente a la comunidad científica, ya que según palabras de uno de los investigadores que participó en el estudio, Galit Alter, 'las vacunas funcionan de manera sorprendente en las mujeres embarazadas', aún más grande fue su alegría al determinar que los anticuerpos podían pasarse a los bebés recién nacidos por medio de la leche materna y la placenta.

Aunque grande es la emoción, aún faltan realizar investigaciones que logren determinar cuánto tiempo duran los anticuerpos en los bebés, pero el especialista menciona que van por buen camino.

Fuentes: CNN USA, Pixabay