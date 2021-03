Expertos revelan la duración aproximada de las vacunas contra el Covid-19

Ciudad de México.- No es ningún secreto que los anticuerpos generados con la vacuna contra el Covid-19 no son eternos, sin embargo, hasta ahora no se sabía con exactitud la duración de cada inyección.

En este sentido, investigadores de Australia crearon un modelo predictivo que estima la cantidad de días, semanas, meses o años que dura la protección de las diferentes vacunas que están en el mercado.

Para poder realizar este descubrimiento, los expertos analizaron los anticuerpos producidos por los compuestos elaborados por Pfizer BioNTech, Moderna, Sputnik V, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Coronavac e incluso de la reciente Bharat Biotech de la India.

Los resultados de este estudio, fueron favorecedores, pues se calcula que las vacunas tienen una duración de aproximadamente 250 días en promedio e incluso realizaron un estudio en que comenzaron a reconocer el comportamiento de las nuevas mutaciones con cada compuesto, pero reconocen que son mucho más difíciles de neutralizar.

Sin embargo, destacan que esta duración puede variar dependiendo de cuanto tarde el organismo en reconocer la vacunas para comenzar a generar la protección.

Para los expertos esto representa una forma en la que los gobiernos puedan desarrollar estrategias de vacunación para controlar la trayectoria de la pandemia en el futuro y así ponerle un fin al aumento de los contagios por el virus.

Fuente: Infobae