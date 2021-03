¡Alerta! Especialista asegura que las mascotas serían las siguientes víctimas del Covid-19

Moscú, Rusia.- Muchas personas se han cuestionado, desde el inicio de la pandemia si las mascotas pueden o no contagiarse del Covid-19, hecho organizaciones como la OMS y el Centro de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos han desmentido constantemente afirmando que no es posible que, aunque existen reportes de animales de compañía contagiados, la realidad es que no hay indicios de que ellos puedan contagiar a los humanos.

Alexander Gintsburg, director del Instituto Gamaleya y autor de la vacuna Sputnik V, afirma que el nuevo coronavirus podría afectar a las mascotas, ya que asegura que la siguiente etapa de la enfermedad es el contagio en animales de compañía y de granja.

Ginsburg también específico que este hecho ocurriría únicamente hasta que todas las personas estuvieran vacunadas contra el Covid-19, por último añadió que el ser humano debe prepararse para coexistir por mucho más tiempo con este virus.

De acuerdo con datos de CNN, aún no existe evidencia de que la comunidad científica esté desarrollando estudios que investiguen si el virus podría estar afectando de alguna manera a los animales y todo se trata de las predicciones realizadas por el mismo especialista.

