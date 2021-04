Esposo fetichista le pide a su esposa fingir estar amputada y ahora él quiere mutilarse

Estados Unidos.- Una pareja escribió a una columnista estadounidense en busca de apoyo y consejo después de que el esposo le contara a su mujer que quiere amputarse uno de sus miembros.

La misiva comienza con el matrimonio explicando la situación para brindar un poco de contexto a la historia. En alguna ocasión, el hombre le pidió a su mujer que pretendiera estar amputada.

Ella aceptó y se colocó una toalla en una pierna mientras tenían relaciones sexuales para complacerlo. Sin embargo, las cosas comenzaron a volverse turbias cuando el hombre le confesó que tenía ganas de amputarse.

En aquella ocasión, a mí no me gustó, pero seguí a delante por él. Pero ahora las cosas son demasiado para mí. Él me dijo recientemente que no solamente encuentra atractivo el estar amputado, sino que desea quitarse un miembro", refirió.