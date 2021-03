Su salud está en tus manos: Estos son los problemas de visión más comunes en niños

Ciudad de México.- Aproximadamente dos millones de personas en el mundo tienen alguna discapacidad visual, las cuales en su gran mayoría pudieron haberse prevenido desde la infancia, por lo que es importante identificarlas a tiempo.

Según información de Johnson & Johnson Vision, más de un tercio de menores de 18 años nunca se han sometido a un examen de vista, lo que representa un gran riesgo de salud, ya que la mayoría de los padecimientos oculares no desarrollan síntomas.

Los problemas de visión en la infancia son en algunos casos asintomáticos. Es decir, el niño compensa para ver con un ojo mientras con el otro no ve y hasta que no llega a la consulta oftalmológica donde se hace una revisión ocular no se detecta la diferencia entre un ojo y otro'', aseguran los expertos.