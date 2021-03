Conoce cómo puedes apoyar a un amigo o familiar que perdió a un ser querido por el Covid-19

Ciudad de México.- Si bien ahora con el esquema de vacunación que ha implementado el Gobierno de México ya hay un poco de esperanza ante la pandemia que causó el Covid-19, la triste realidad es que las pérdidas de seres queridos continúan. Si un amigo tuyo o familiar está pasando por el duelo que dejó la partida de alguien que amaba, aquí verás algunos consejos que te servirán.

La realidad es que no existe una forma correcta ni única de acompañar a alguien en una pérdida, y menos cuando se tratan de padres, hermanos o parejas; sin embargo, hay consideraciones que puedes tener para que acompañar a tu amigo en este proceso.

Lo primero que debes tener claro es que el dolor que sentirá tu amigo o familiar es inevitable y que decirle que "no llore" o que "ya pasará", además de poco empático es inútil. Tú único papel en esta situación será el de acompañante de duelo.

No puedes evitar su dolor, pero sí hacerle saber qué estás para él en todo momento. Algunas frases que puedes decir en estas circunstancias, y que te darán una idea de qué puedes hacer (porque la realidad es que no puedes hacer mucho, menos en tiempos de coronavirus), son las siguientes:

"Lamento mucho tu pérdida; si necesitas hablar aquí estoy".

“Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti”.

“Aunque no esté físicamente a tu lado, te acompaño y te tengo presente”.

“Puedes llamarme en cualquier momento; también podemos compartir un silencio”.

“Siento mucho por lo que estás pasando”.

Respecto a actividades de acompañamiento en esta situación, puedes organizar una videollamada o una llamada para que tu ser querido sepa que te interesa; no obstante, debes comprender que si no tiene ganas de hablar, no puedes obligarlo ni distraerlo sino lo desea.

Ten paciencia, pues estos procesos de duelo pueden tardar hasta un año. Mantente atento a él y ten fe en que su dolor pasará. De igual forma, buscar ayuda tanatológica puede ser útil para ambos.

