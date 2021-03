¿El pug puede convivir de forma pacífica con el gato? La respuesta te dejará helado

Ciudad de México.- Tanto los gatos como los perros, especialmente los pug, pertenecen a la gama de animales de compañía preferidos de muchas personas, por ello no es de extrañarse que en algunas ocasiones ambos se vean obligados a convivir bajo el mismo techo, pero ¿qué tan buena idea es esta situación?

Los pug son un perros de raza pequeña, por ello no resulta tan intimidante presentarlos a un gato, además este can no posee el instinto de caza que muchos otros tienen, por lo que será difícil que quiera atacar al felino.

Por otro lado, los gatos no tienen una personalidad amigable tan marcada como la del pug, sin embargo esto no será un impedimento para que el pequeño can se quiera alejar del felino, todo lo contrario, querrá jugar con él y hacerse su amigo, así como lo intentará con todos los demás miembros de la familia.

En caso de que estés a punto de presentar a un pug con un gato, lo mejor que puedes hacer es colocar lugares de seguridad a dónde el felino pueda escapar, en caso de que el perro quiera jugar o reaccione de forma alterada, lo más recomendable es que se trate de sitios altos donde el perro no pueda alcanzar a su nuevo amigo.

