18 mil aplicaciones de teléfono filtran la información de sus usuarios

Ciudad Obregón.- Nuestro teléfono puede ser un nido de malware si no cuidamos las aplicaciones que descargamos y, ante todo, no limitamos la información que compartimos al registrarnos en ciertos servicios o compañías. Un reciente estudio ha logrado destapar que más de 18 mil aplicaciones para iOS y Android están filtrando datos confidenciales de los usuarios.



Según la empresa de seguridad Zimperium, más de 18.000 aplicaciones de iOS y Android están filtrando datos personales confidenciales de los usuarios en servidores en la nube que no están debidamente protegidos.

Entre la información que se podría haber filtrado figuran resultados médicos, tokens para bancos y compras en línea, fotos, , nombres reales, números de teléfono, correos electrónicos, entre otros.



¿Cómo sucedió?

Según dicta el informe, estas aplicaciones almacenan la información en “servidores alquilados a Amazon, Google, Microsoft, etc.”. Sin embargo, los desarrolladores de apps no suelen asegurar adecuadamente sus bases de datos, poniendo en riesgo la información del usuario.

Para esta investigación se analizaron 1,3 millones de apps, de las cuales 130 mil usaban servidores alquilados. De estas, 12 mil aplicaciones para Android y 6,500 para iOS, “tenían configuraciones inseguras y eran vulnerables a los riesgos descritos en el informe”, señaló Zimperium.

