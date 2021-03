Joseph Deen, el profesional más joven de 'Fornite' firma un contrato por 33 mil dólares

California, Estados Unidos.- Con 8 años de edad, Joseph Deen ha conseguido un contrato de 33 mil dólares (más de 700 mil pesos) por jugar 'Fortnite' de manera profesional.

El pequeño Deen, considerado el profesional más joven en el popular juego de battleroyal firmó un contrato con el equipo de eSport, Team 33.

Había pensado mucho en convertirme un gamer profesional, pero nadie me había tomado en serio hasta que llegó Team 33", dijo.

El niño ha jugado a 'Fortnite' desde que tenía 4 años de edad. Con la práctica, su talento y su edad lo hicieron destacar en el mundo de los videojuegos, fue entonces que Team 33 lo vio.

El cofundador del equipo de eSport y jefe ejecutivo, Tyler Gallagher, dijo que uno de sus scouts detectó al pequeño Deen y le comentó que había descubierto a un niño que es "insanamente bueno".

La mamá de Joseph, Gig, dijo que a su hijo le permite jugar videojuegos dos o tres horas al día entre semana cuando acaba con sus deberes en la escuela.

He mirado el juego y no creo que estemos haciendo nada malo. Es un niño balanceado y viene de una buena familia, no está afectado por eso", dijo.