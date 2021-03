¿Qué es el Efecto Matilda? Conoce el fenómeno que ha invisibilizado a las mujeres

¿Te imaginas qué hubiera pasado si Einstein habría nacido mujer? Es la pregunta que se ha estado usando en redes para explicar lo que es el Efecto Matilda, un fenómeno que explica el reducido número de científicas a lo largo de la historia.

Fue nombrado a partir de Matilda Joslyn Gage, una sufragista y abolicionista de finales del siglo XIX en Estados Unidos que luchó por los derechos de las mujeres y de las minorías, así como una de las primeras en denunciar este fenómeno.

Ella escribió un ensayo publicado en 1883 con el nombre Mujeres inventoras en el que describe este fenómeno pero no le pone un nombre.

¿En qué consiste?

“Aunque la educación científica a la mujer le fue negada enormemente, algunos de los inventos más importantes del mundo se deben a ella", escribió Matilda.

La proporción de inventores femeninos es mucho menor que la de masculinos, lo que se debe al hecho de que la mujer no posee la misma de libertad que el hombre”, continuó Gage en el artículo publicado en la revista The North American Review.



Margaret W. Rossiter, historiadora científica estadounidense que acuñó la expresión "efecto Matilda", dedicó toda su vida a buscar nombres perdidos de mujeres científicas no documentadas en los libros. Y escribió tres. “Mientras más buscaba, más encontraba”.

En su investigación, observó que este patrón de invisibilidad femenina se repetía una y otra vez en la ciencia. Desde el hecho de que los hombres toman el crédito del trabajo de las mujeres, que las mujeres no ganan tantos premios como ellos, que no consiguen empleo en campos científicos o que son recluidas.

Poco ha cambiado

Carmen Fenoll, presidenta de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas de España, destaca que “los estereotipos que hay acerca del papel que juegan las mujeres en la ciencia siguen”, y condena la hostilidad que existe para las mujeres que buscan acercarse a esta profesión.

Fuente: BBC