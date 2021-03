Ten cuidado: Estas son las razones por las que tus hijos no deben beber café

Conoce las razones por las que tus hijos no deben tomar café . Foto: Freepik

Ciudad de México.- Seguramente alguna vez has escuchado que los niños no deben tomar café, sin embargo, el aroma atractivo de esta bebida, hacen que sientan curiosidad por ella, pero a pesar de esto, expertos de salud infantil de Nemours no recomiendan el consumo a temprana edad.

La cafeína puede provocar diversas modificaciones a nivel cerebral de los pequeños, gracias a que es un estimulante natural, por lo que desarrolla cierto tipo de problemas; conoce cuáles son los más comunes.

Te puede interesar: Presta atención: Algunos padecimientos pueden empeorar al tomar café

Hiperactividad

Gracias a que el café aporta energía, es posible que un niño genere inquietud, hiperactividad e imposibilidad para concentrarse.

Caries

Al igual que la mayoría de los caramelos, el café debilita el esmalte dental, dando paso a las terribles caries.

Deshidratación

El café es una sustancia diurética, por lo que aumenta la producción de orina, desechando en algunas ocasiones líquidos necesarios para el cuerpo.

Te puede interesar: ¿Te gusta el café por las mañanas? Conoce algunos efectos secundarios de esta bebida

Falta de apetito

Las bebidas con cafeína suelen provocar un efecto saciante, que en los niños se potencializa por lo que es posible que su hambre disminuya.

Insomnio

Esto ocurre especialmente si lo beben de noche, pues los efectos de café suelen quedarse en el organismo durante ocho horas, lo que afecta a las 11 horas de sueño que deben tener los niños de entre cinco a 12 años.

Fuente: Gastrolab