¿Usas balayage? Descubre algunos cortes de cabello que lo harán resaltar espectacularmente

Ciudad de México.- El balayage es una forma de decolorado sutil (en comparación con las mechas californianas) ya que da un efecto visual como si la luz del sol le diera constantemente a tu cabello.

Este estilo de decolorado puede lucir más o menos dependiendo del corte de cabello que estés usando. Descubre cuáles son los 'looks' que harán que tu balayage resalte mucho más.

1. Corte bob

Créditos: Pinterest

Ya sea corto o largo, hará que el matizado resalte bastante en las puntas, ya sea que utilices el clásico o el francés, aportará mayor volumen a tu pelo.

2. Largo en capas

Créditos: Pinterest

Si lo que estás buscando es darle mayor profundidad a tu cabello, el largo en capas es la opción ideal para que luzca mejor, este estilo es perfecto para las mujeres que tienen poco pelo.

3. Cascada con risos

Créditos: Pinterest

Algunas chicas consideran que el balayage no luce en cabello rizado, pero la realidad es que si lo hace (y mucho), ya que da la impresión de una cascada de luz, algo que definitivamente no te puedes perder, en especial si estás pensando en un cambio de 'look' radical.

Fuentes: Pinterest