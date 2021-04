Esta es la forma en la que puedes cuidar de tus muebles con un gato en casa

Ciudad de México.- Los gatos son famosos por ser curiosos, razón principales por la que es normal que se suban a tus muebles o incluso que los arañen, por lo que es muy importante aprender cómo cuidarlos para que tu linda mascota no los destruya.

En la mayoría de las ocasiones, los gatos comienzan a dañar los muebles de casa, porque no tienen un ambiente adecuado para ellos, en el que puedan ejercitarse, jugar y pasar el tiempo sin necesidad de molestar a otros; estos consejos te ayudarán a mantener tu casa intacta.

Crea un ambiente

Es necesario que además de cuidar su alimentación e higiene, cuentes con juguetes, estímulos visuales e incluso algunas estructuras en las que tu gato pueda jugar y trepar sin necesidad de tocar tus muebles.

Cómprale un rascador

Puede que arañar tus muebles no es lo primero que quiera hacer tu gato intencionalmente, sin embargo, es una necesidad para ellos, ya que de esta forma mantienen sus uñas en buen estado, por lo que comprarle un rascador será más que suficiente para evitar que tus muebles se vean afectados.

Prepara zonas especiales para él

Si el problema es que se suba a dormir o pasar el rato en tus muebles por lo que deja algunos cuando pelos en la superficie, es importante que le brindes una cama, una almohada o un lugar en el que pueda tener sus momentos de descanso y de ocio.

Bajalo de tus muebles

Una solución más rápida es comenzar a educarlo, en cuanto veas a tu gato en tus muebles, bájalo con mucho cuidado, de esta forma el comenzará a entender que no deben de subirse, es importante que no lo castigues, un ''no'' en voz fuerte y firme bastará.

Recuerda que para que deje de tener el hábito de subirse a tus muebles, debes tener mucha paciencia, pues se trata de un proceso largo.

Fuente: Experto Animal