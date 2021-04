Haz tu buena acción del día y adopta un gato callejero con estos sencillos consejos

Ciudad de México.- Lamentablemente en el mundo existen muchas gatos callejeros, que por alguna razón se quedaron sin casa, sin embargo, la mayoría de ellos pueden ser adoptados con facilidad ya que solo están en búsqueda de un hogar.

Es posible que los gatos que estén en situación de calle hayan sufrido de mucha violencia de otros animales e incluso de algunas personas, por lo que es importante acercarse con cuidado para generar confianza y permita que lo lleves a un lugar seguro.

Una vez que ya hayas tomado la decisión de ser el nuevo compañero de vida de estos lindos animales, es importante que sigas estos consejos, para asegurar que se adapte con facilidad a su nuevo entorno.

Llévalo al veterinario

Una vez que se haya dejado agarrar el primer paso es llevarlo al veterinario, de esta forma verás el estado de su salud, su edad aproximada, podrás desparasitarlo, vacunarlo y esterilizado.

Dale su espacio

Puedes acomodar una almohada, una cobija o incluso una caja de cartón que sea su lugar, esto lo ayudará a explorar su nueva casa sin sentir que ha dejado de tener su propio espacio, lo cual es muy importante para que no se sienta sofocado.

Compra su caja de arena

Algo que no debes olvidar es su caja de arena, es importante que la tenga desde el día uno, así no solo no ensuciará tu casa, sino que también se comenzará a sentir como un gato amado.

Ten paciencia

Al ser callejero estará acostumbrado a seguir sus propios horarios, ten paciencia, poco a poco tendrá nuevos hábitos más aptos para un gato de casa, lo que incluye no subirse a lugares que le prohíbas, comer a ciertas horas o incluso dormir.

Fuente: Experto animal