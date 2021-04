¡Maravilloso! The Lancet revela la eficacia de un nuevo tratamiento para el Covid-19

Ciudad de México.- Sin importar que las vacunas estén siendo aplicadas, muchos especialistas continúan investigando posibles tratamientos para combatir el Covid-19 y así terminar con la pandemia que lleva más de un año.

Entre los posibles compuestos que ayuden a esta difícil tarea, se encuentra un tipo de suero hiperinmune, el cual se encuentra en fase dos de los ensayos clínicos, y además fue analizado por especialistas de la famosa revista científica The Lancet.

El suero hiperinmune anti-SARS-CoV-2, es un medicamento creado para tratar el virus en enfermos moderados y graves, a través de una inmunoterapia de anticuerpos policlonales equinos, los cuales pueden neutralizar el avance de la enfermedad.

De acuerdo con los resultados de la revista, este tipo de terapia es segura, y los efectos adversos presentados fueron leves y no interrumpieron la administración del suero, sin embargo, no tuvo una eficacia real para erradicar al virus, pero si ayudo a mejorar los síntomas de los pacientes, lo que hace que sea igual de esperanzador para los enfermos y sobre todo para los médicos.

A pesar de no haber alcanzado el criterio de valoración principal, encontramos una mejoría clínica de los pacientes hospitalizados con neumonía por SARS-CoV-2, en particular, en aquellos con enfermedad grave'', señala la investigación de The Lancet.