¿No sabes cómo llamarlo? Descubre algunos nombres originales para ponerle a tu perro

Ciudad de México.- Tener un perro representa gran responsabilidad, ya que requerirá alimento, baño, atención y cuidados médicos, razón por la que es de suma importancia que seas un buen dueño.

Si aún no sabes qué nombre le pondrás, siempre puedes inspirarte en algunos de este listado. No olvides que el nombre que elijas debe ser corto, por lo que no debe superar las tres silabas, así tu perro podrá asociarlo rápidamente.

Kinder . Este nombre es una gran opción, en especial si te encantan los chocolates sabor avellana .

. Este nombre es una gran opción, en especial si te encantan los . Kirara . Este nombre es muy especial para la mayoría de ' otakus ', la razón es porque así se llama la mascota de ' Sango ' en Inuyasha .

. Este nombre es muy especial para la mayoría de ' ', la razón es porque así se llama la de ' ' en . Hades . Este nombre es ideal para tu perro, en especial si es color negro, ya que pertenece al dios griego del inframundo .

. Este nombre es ideal para tu perro, en especial si es color negro, ya que pertenece al . Balto. Es el protagonista de una popular película infantil, sin embargo, el perro si existió, ocurrió en el año 1925 y logró salvar a un pueblo de Alaska de sucumbir ante una peligrosa pandemia.

Eren. Aprovecha toda la emoción que dejó el final de Shingeki No Kyojin y nombra a tu mascota como al protagonista de esta grandiosa obra maestra.

Recuerda que para entrenar a tu perro a que acuda hacia ti, debes mostrarle una golosina (apta para él) mientras lo llamas, con el tiempo reconocerá su nombre

