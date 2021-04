¿Quieres lucir elegante y relajado? Estos 'outfits' casuales te pondrán a la moda rápidamente

Ciudad de México.- El 'outfit' casual es uno que muchos hombres usan, pero muy pocos logran hacer con total estilo, es por eso que en las siguientes líneas lograrás descubrir algunos atuendos que te ayudarán a verte a la moda, pero sin dejar de lado el aspecto relajado.

Por alguna razón, ciertas personas consideran que verse bien es sinónimo de incomodidad, sin embargo, esto no es del todo cierto, así como lucir casual, no es lo mismo a andar fodongo, así que no dejes de ver los siguientes 'outfits' para que logres combinar estos dos aspectos a la perfección.

1. Playera con jeans

Créditos: Pinterest

Este es un clásico de la ropa casual y es algo que jamás cambiará, el secreto para verse bien mientras lo usas está en la pulcritud, sobre todo si se trata de una playera blanca.

2. Camisa con jeans

Créditos: Pinterest

La camisa y los jeans también pertenecen a los clásicos imperdibles para los hombres y de la misma manera que la anterior es necesario cuidar cada aspecto de este atuendo, desde llevar la ropa lisa, hasta los tenis limpios.

3. Accesorios

Créditos: Pinterest

Los accesorios siempre pueden darte un toque sofisticado y elegante, sobre todo si se trata de sombreros o lentes oscuros. Así que no dejes de incluirlos en tu 'outfit'.

Fuentes: Pinterest