No los cometas: Estos son los errores imperdonables al usar crocs

Estos son los errores que no se deben cometer al usar crocs. Foto: Pinterest

Ciudad de México.- Existe un dicho muy popular el cual asegura que la moda, lo que te acomoda, sin embargo, no siempre es cierto, pues en cierto tipo de prendas o calzado, existen algunos errores que son imperdonables y te hacen ver pésimo, tal es el caso de los crocs.

Este calzado es muy famoso, gracias a que es cómodo, permite moverse con facilidad, sin embargo, no debe usarse con todo, debido a que no son zapatos diseñados para todo tipo de ocasión; conoce cómo no puedes usarlos, según expertos de la moda.

Con ropa de vestir

De acuerdo con la directora de Glam & Glow, los crocs no son ideales para ir al gimnasio o a hacer las compras, ya que son desalineados para usarlos fuera de casa.

Con ropa formal

Puede que en el Street style se haya convertido una combinación en tendencias, sin embargo, no están hechos para lucir con prendas formales, ya que hacen un contraste muy radical.

Puede que los crocs no vengan con un manual de uso, sin embargo, por el material y su diseño, son zapatos para llevarse en casa o en piscina, por lo que usarlos en situaciones poco adecuadas no es lo mejor para tu visión de la moda.

Fuente: Yahoo