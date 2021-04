¿Quieres tener un perro? Conoce las ventajas de tener a un chow chow en casa

Ciudad de México.- Adoptar a un perro es algo que debe ser meditado con detenimiento, ya que ellos son seres vivos que necesitarán atención, amor, cuidados y sobre todo mucha, mucha, mucha paciencia, por ello es importante que no se consideren como regalos para niños menores de 7 años.

Si estás considerando tener un chow chow, pero aún no te decides, porque no sabes qué tipo de personalidad tiene, ¡no te preocupes! En las siguientes líneas lograrás aprender un poco de la personalidad de este curioso can.

Son sumamente inteligentes . Los chow chow, logran aprender rápido las reglas del sitio al que recién acaba de llegar, por lo que no tomará mucho tiempo lograr entrenarlo.

. Los chow chow, logran aprender rápido las del sitio al que recién acaba de llegar, por lo que no tomará mucho tiempo lograr entrenarlo. Son calmados . Su carácter es bastante tranquilo, tienden a destruir poco, pero debes tomar en cuenta que también debe jugar y salir a pasear, de lo contrario, puede que acumule estrés , mismo que expresará por medio de destrucción, aunque esta situación es rara.

. Su carácter es bastante tranquilo, tienden a destruir poco, pero debes tomar en cuenta que también debe y salir a pasear, de lo contrario, puede que acumule , mismo que expresará por medio de destrucción, aunque esta situación es rara. Es muy respetuoso. En cuanto el chow chow sabe que tú eres su dueño, te obedecerá y respetará, además es sumamente leal.

Son grandes guardianes . A diferencia de los pug o golden retriever , los chow chow se caracterizan por ser perros protectores que no dudarán en defenderte de cualquier posible peligro.

. A diferencia de los o , los chow chow se caracterizan por ser perros protectores que no dudarán en defenderte de cualquier posible peligro. Son grandes compañeros para los niños. Esta es una característica que comparten con los golden retriever, ya que tienden a ser igual de amorosos con los pequeños del hogar.

Ahora que conoces estas fantásticas características del chow chow, solo queda preguntar ¿cuándo adoptaras al tuyo?

Fuentes: Publimetro, Pixabay