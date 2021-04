¿Adoptarás a un perro? Estas son algunas cosas que debes considerar al elegir su nombre

Ciudad de México.- Tener una mascota es algo que requiere responsabilidad por parte del dueño, ya que tendrá que cuidarlo, bañarlo, darle cuidados, alimentarlo y pasar tiempo con él.

En caso de que tu hayas adoptado recientemente a un perro y aún no sepas qué nombre le pondrás, no te preocupes, estos consejos que debes tomar en cuenta te ayudarán a darle un nombre digno a tu nuevo mejor amigo.

Evita nombres que tengan más de tres sílabas. Si le pones un nombre largo, probablemente no logré asociarlo tan rápido, debe ser uno corto y de fácil pronunciación para que entienda que te refieres a él.

Llámalo con una golosina. Al hacer esto, harás que comience a prestarte atención, así acudirá a ti cada que le hables, ya que asociará que se trata de algo bueno.

Procura que las consonantes de su nombre sean parecidas a una orden. Por ejemplo, puedes elegir algo como 'Nel' o 'Benji', así sonará como un 'ven' y el perro acudirá a ti.

Evita nombres vergonzosos. Especialmente si se trata de algún insulto, ya que puede resultar un tanto problemático cuando lo llames en público.

No olvides que el nombre que utilizarás será uno con el que tu mascota responderá, así que no puedes cambiarlo a cada momento. Si aún no te decides por alguno, siempre puedes recurrir a algunas opciones que se encuentran en el portal.

