Macabro: Las vacunas de Covid-19 no son efectivas en pacientes con sistema inmunodeprimido

Las vacunas no son efectivas en pacientes inmunodeprimidos . Foto: Vacunación

Nueva York, Estados Unidos.- El doctor Wollowitz de Nueva York, informó en una entrevista para el New York Times, que las vacunas contra el Covid-19 no son efectivas en las personas que tienen el sistema inmunodeprimido, es decir que no tienen defensas o si las tienen pueden llegar a ser defectuosas.

Esta afección se presenta por dos factores, puede ocurrir desde el nacimiento o porque pasaron por alguna enfermedad que destruyó su sistema inmune, como el VIH o el cáncer, razón por el cual, este sector de la población tendría que esperar hasta que el nuevo coronavirus haya desaparecido para volver a llevar una vida normal, sin embargo, este hecho podría estar a punto de cambiar.

El doctor Wollowitz, ha planteado la posibilidad de realizar infusiones regulares de anticuerpos monoclonales, se trata de copias producidas en masa de anticuerpos obtenidos de personas que ya se han recuperado del nuevo coronavirus.

La Administración de Drogas y Alimentos ha autorizado varios tratamientos con anticuerpos monoclonales para el Covid-19, pero aún se encuentran en etapa de prueba y tienen la finalidad de prevenir la infección, es decir, se trata de una alternativa a las vacunas que se han venido aplicando a la población.

Fuentes: The New York Times, Pixabay