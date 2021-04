¡Renueva tu 'look'! Averigua otras formas de llevar estampado de flores en tu 'outfit'

Ciudad de México.- Utilizar estampado de flores durante la temporada es algo bastante habitual, ya que la primavera se encuentra en pleno apogeo, y aunque los vestidos florales tienden a ser los preferidos en esta época, pueden llegar a ser sumamente repetitivos.

Pero no te preocupes, siempre puedes incluir estos elementos en tu 'outfit' incluso si es en otras prendas que no sean vestidos, ¿quieres saber cómo lograrlo? entonces, no dejes de leer.

1. En pantalones

Créditos: Pinterest

Hubo una época, a finales del 2014, cuando comenzó una tendencia de llevar flores en los pantalones, esta moda, aunque ha reducido su presencia, continúa vigente en época de primavera, así que no dejes de retomar a 'viejos confiables'.

2. En accesorios

Créditos: Pinterest

Los accesorios que incluyen flores son bastante comunes (y vistosos) en esta época del año, por lo que puede agregarlas en tu bolso, lentes de sol o incluso en tu sombrero.

3. Conjunto de dos piezas

Créditos: Pinterest

Puedes llevar flores en un saco y una falda o en un cardigan y un short, el límite está en tu imaginación, así que no dejes de incluir estas hermosas piezas en tu 'outfit' de primavera.

Fuentes: Hola, Pinterest