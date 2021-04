Sobrevivientes de Covid-19 necesitarían una sola dosis de la vacuna para tener inmunidad

Los Ángeles, Estados Unidos.- El Centro Médico Cedars-Sinai en Los Ángeles realizó un amplio estudio en el que buscaba identificar las diversas reacciones inmunes brindadas por las vacunas contra el Covid-19.

El pasado mes de marzo, la líder de la investigación, Susan Cheng, reveló que más de mil empleados del mismo centro se ofrecieron como voluntarios y descubrieron que aquellos que ya se habían recuperado del nuevo coronavirus desarrollaron un grado de inmunidad contundente desde la primera aplicación, a diferencia de aquellos que nunca habían sido contagiados por el virus.

Por lo que la especialista sentenció que claramente, los sobrevivientes de Covid-19 solo necesitarían una aplicación de alguna de las vacunas, ya sea de Pfizer o de Moderna (por citar algunos), para generar una inmunidad completa.

Dicha investigación fue publicada en el New England Journal of Medicine, resalta que, aunque ya existía esa teoría, no esperaba que los resultados fueran tan positivos, esto plantea una nueva pregunta, ¿la inmunidad generada por las personas que fueron previamente infectadas sería aún mayor que la de aquellos que recibieron ambas dosis de las vacunas?

Según cálculos de Mohammad Sajadi, inmunólogo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland, aplicar una sola dosis a personas previamente contagiadas liberaría más de 110 millones de dosis en el mundo, algo que es realmente positivo ante la escasez de inoculaciones en ciertas zonas, como Canadá.

Fuentes: Japan Times, Pixabay