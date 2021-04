¡Atención! El hígado graso se manifiesta aunque no consumas alcohol; estas son las causas

Descubre qué es el hígado graso no alcohólico. Foto: Pixabay

Ciudad de México.- El alto consumo de alcohol siempre se ha vinculado a problemas en el hígado, sin embargo, esto no siempre tiene que ser así, existen ocasiones en que este órgano puede manifestar dolencias sin la necesidad de consumir esta controversial bebida.

El hígado graso no alcohólico se presenta cuando las personas tienen sobrepeso, de no atenderse de forma correcta, podría derivar en esteatopatitis no alcohólica o en el peor de los casos, cáncer de hígado.

¿Cuáles son los síntomas del hígado graso no alcohólico?

Cansancio extremo Dolor en la parte derecha y superior del abdomen Debilidad Falta de apetito Náuseas Color amarillo en ojos y piel Comezón Acumulación de líquidos Falta de coordinación Sangrado gastrointestinal

Factores que provocan el hígado graso

Como se mencionó anteriormente, una de las causas más frecuentes es el sobrepeso, pero también puede surgir por prediabetes, diabetes tipo 2, colesterol alto e hipertensión.

Existen otros factores, estos son menos comunes pero el riesgo siempre esta presente, algunos de ellos son: pérdida de peso acelerado, cirugía gástrica, enfermedad intestinal y algunas medicinas contra el cáncer.

Fuentes: Medline Plus, Mayo Clinic