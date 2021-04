¡Alerta! Esto es todo lo que tienes que saber de la enfermedad de Addison

Ciudad de México.- La enfermedad de Adisson o insuficiencia suprarrenal se una extraña afección que surge cuando el cuerpo no produce suficientes hormonas, este padecimiento no ocurre a una edad específica y también es común que ataque a ambos géneros, de no tratarse como es debido puede llegar a ser mortal.

La glándula suprarrenal está sobre los riñones. Para combatir a esta enfermedad es necesario consumir una cantidad determinada de hormonas, para de esta manera poder compensar las faltantes y no tener un desequilibrio en el cuerpo.

¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad de Addison?

Esta enfermedad puede ser demasiado silenciosa, esto porque avanza de forma muy lenta, tanto que los síntomas podrían confundirse con señales de estrés o de alguna lesión, por ello es esencial que prestes atención y en cuanto los detectes acudas al médico para que logré darte un tratamiento adecuado. Algunos de ellos son:

Demasiado cansancio

Pérdida de peso sin razón

sin razón Dificultad para tener apetito

La piel se vuelve oscura

Presión baja

Ganas incontrolables de comer sal

Bajos niveles de azúcar

Dolor en el abdomen

Dolor muscular

Enojo

Depresión

Caída del bello

Disfunción sexual en las mujeres

Como podrás darte cuenta estos síntomas pueden estar relacionados con otras afecciones, por lo que es importante que evites automedicarte y acudas directamente con un especialista para que determine tu estado de salud física.

