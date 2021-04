Impactante: El estrés en la infancia y adolescencia modificaría el cerebro de las personas

Ciudad de México.- Un estudio realizado por un investigador del Grupo de Investigación en Psiquiatría y Enfermedades Neurodegenerativas y Salud Mental, llamado Juan Nácher, explica que las experiencias negativas que generan estrés durante los primeros años de vida pueden generar alteraciones en algunas zonas del cerebro, una de ellas es la corteza prefrontal, la cual aún se encuentra en desarrollo.

Para realizar este estudio, se sometió a experiencias estresantes a ratones macho y hembra durante las últimas etapas de la infancia y la adolescencia, como resultado hubo un fuerte impacto en los circuitos neuronales en la corteza prefrontal, sobre todo en las hembras.

En dicho estudio se pudo comprobar que las neuronas inhibidoras fueron las más afectadas tras ser expuestas a situaciones estresantes, misma que se ocupa del control y sincronización de las redes neuronales del cerebro, pero no solo fueron ellas, también hubo cambios en la expresión de ciertas moléculas que regulan la plasticidad de las neuronas inhibidoras.

Los resultados de estos estudios fueron publicados en la revista científica, Neurobiology of Stress y se titulo 'Long term effects of peripubertal stress on excitatory and inhibitory cirucits in the prefrontal cortex of male and famel mice'.

Fuentes: Gaceta Médica, Pixabay