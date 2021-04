Moda masculina: Estos 'outfits' clásicos jamás pasan de moda; descúbrelos

Ciudad de México.- Mucha gente evita inmiscuirse en el mundo de la moda porque consideran que es algo que resulta muy caro (económicamente hablando) porque constantemente van saliendo nuevas tendencias, pero esto no es del todo cierto, especialmente en la industria varonil.

Existen diversos 'outfits' compuestos por prendas atemporales, lo que significa que jamás pasarán de moda, ya que son bastante básicas, ¿quieres conocer algunas? entonces, no dejes de leer.

1. Trajes

Créditos: Pinterest

Los trajes, ya sea negro o azul marino, tienden a ser requeridos en gran cantidad de eventos, por lo que no pueden faltar en tu clóset, para alguna ocasión formal.

2. Todo blanco

Créditos: Pinterest

La ropa blanca, en los hombres es muy popular, ya que denota limpieza y pulcritud, en especial si se trata de un viaje a la playa, de lo contrario, puedes dividir el 'outfit' con una camisa o un pantalón en otras combinaciones.

3. Camisa casual

Créditos: Pinterest

Todo hombre debe tener al menos una camisa para formar un 'look' casual, no importa de qué color se trate, ni siquiera si es una lisa, puede ser de cuadros, pero no puede faltar bajo ningún concepto.

Fuentes: GQ, Pinterest