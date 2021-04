¿Adiós a 'Lazzy'? Descubre algunos encantadores nombres para perros inspirados en planetas

Ciudad de México.- Los perros son los mejores amigos de los seres humanos, por lo que es natural encontrarlos en los hogares de muchas personas, ya que, a lo largo de los siglos se convirtieron en compañeros leales.

Si recién has adoptado a un can y no sabes cómo ponerle, puedes inspirarte en su naturaleza juguetona y curiosa, con alguno de estos hermosos nombres para perros basados en planetas.

Venus

Cometa

Mariposa (por la constelación)

Carinea (otra constelación)

Mercurio

Plutón

Saturno

Titán (por la luna de saturno)

Escorpio

Tauro

Júpiter

Luna

Marte

Tierra

Sol

Eclipese

Como podrás ver no todos los nombres mencionadas en la lista están basados en planetas, sin embargo, ¿no es el universo lo bastante basto y hermoso como para dejar fuera algunas constelaciones e incluso eventos astronómicos?

No olvides ponerle a tus mascotas nombres cortos para que de esta manera logren identificarlos rápidamente, además puedes usar una golosina para atraer su atención de forma eficaz.

Fuentes: Espoint, Pixabay