¡Dale vida a tu 'outfit'! Conoce todo acerca del estampado 'tie-dye'; lo amarás rápidamente

Ciudad de México.- Muchas mujeres buscan salir de la monotonía por medio su vestimenta, algunas eligen prendas extravagantes, mientras que a otras les encanta añadirle color a sus atuendos.

Si ese es tu caso, puedes intentar con el estampado 'tie-dye', el cual logra resaltar por sus colores espectaculares, además posee formas muy curiosas, por otro lado, si lo tuyo no es la formalidad, entonces esta nueva tendencia es para ti, ya que logra brindar una energía osada por sus toques deslavados.

Créditos: Pinterest

Esta nueva tendencia se adapta perfectamente a la canción de Los Rolling Stones, She is like a rainbow, ya que emana esa energía vibrante y juvenil que a muchas chicas les apasiona.

El estampado 'tie-dye' generalmente viene en prendas ligeras y cómodas, como los leggins, además playeras oversize, entre otras, no por nada es común verlas en el guardarropa de las influencers fitness.

Créditos: Pinterest

Así que, si quieres darle un giro extraordinario a tu forma e vestir, no dejes de añadir algunas piezas con estampado 'tie-dye' a tu guardarropa.

Fuentes: Yahoo, Pinterest